Messaggio minaccioso di Handala contro i funzionari sionisti; identificati i nuovi obiettivi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, il sito sionista Walla ha riferito che il noto gruppo di hacker Handala ha diffuso un messaggio intitolato "Il giorno della resa dei conti attende gli assassini di bambini".

Nel messaggio rivolto ai residenti dei territori occupati si legge: "Deve essere chiaro che l'unico modo per ottenere una pace duratura e giusta è lo svolgimento di elezioni libere con la partecipazione di tutti gli abitanti della Terra Santa — musulmani, ebrei e cristiani — senza la presenza di gruppi estremisti e assassini di bambini. Con l'avvicinarsi di Hanukkah, vogliamo sapere di quali funzionari sionisti sareste interessati a ricevere informazioni".

Handala ha inoltre fatto riferimento ai nomi di Itamar Ben-Gvir (Ministro della Sicurezza Nazionale), Benny Gantz (ex ministro), Tally Gotliv (membro della Knesset) e Yoav Gallant (ex Ministro della Difesa del regime sionista).

Questo messaggio è stato pubblicato poche ore dopo che l'ex primo ministro del regime sionista, Naftali Bennett, ha rotto il silenzio riguardo all'hacking del suo cellulare da parte del gruppo Handala.