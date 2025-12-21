Colloquio telefonico tra Araghchi e il Ministro degli Esteri del Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in una telefonata con Yván Gil Pinto, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ha discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi nella regione caraibica.

Il nostro Ministro degli Esteri, riferendosi alle ottime relazioni tra Iran e Venezuela in vari ambiti, ha sottolineato la determinazione dei leader delle due nazioni a consolidare ed espandere i rapporti in linea con gli interessi di entrambi i paesi.

Araghchi ha definito le azioni degli Stati Uniti contro la sicurezza della navigazione nei Caraibi e la minaccia dell'uso della forza contro il Venezuela come una flagrante violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Esprimendo solidarietà e sostegno al popolo e al governo eletto del Venezuela, ha sottolineato la responsabilità della comunità internazionale di opporsi fermamente a queste azioni illegali e unilaterali, che rappresentano una chiara minaccia alla pace e alla stabilità regionale e globale.

Il Ministro degli Esteri venezuelano ha espresso gratitudine per le posizioni di principio dell'Iran e per la solidarietà verso il popolo e il governo venezuelano contro le minacce e le sanzioni illegali degli Stati Uniti, riaffermando la determinazione del Venezuela a difendere la sovranità nazionale e l'indipendenza.