Dichiarazioni belliciste del ministro sionista contro Gaza e il Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Ma'an, Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze del regime sionista, ha lanciato affermazioni aggressive sostenendo che il regime sarà costretto a sferrare nuovi attacchi contro Gaza e il Libano prima delle elezioni nei territori occupati.

Egli ha aggiunto che l'attuale cessate il fuoco probabilmente non durerà a lungo.

Ciò accade mentre il regime sionista, dall'inizio della cosiddetta attuazione del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Libano, non ha rispettato nessuno dei suoi impegni e non ha interrotto i suoi attacchi contro queste aree.

Smotrich ha affermato che non è stata ancora definita una tabella di marcia precisa o gli scenari che porterebbero a questi attacchi, ma ha descritto la situazione attuale come instabile.