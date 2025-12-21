Relatrice speciale ONU: Il Cairo sostiene il genocidio dei palestinesi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Qods, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, criticando duramente l'accordo sul gas tra Egitto e il regime sionista, ha affermato che tale accordo rappresenta un sorprendente sostegno del Cairo a Tel Aviv nel genocidio dei palestinesi.

Albanese ha aggiunto: "L'Egitto può dire ciò che vuole, ma l'acquisto di gas per un valore di 35 miliardi di dollari dal regime sionista è una violazione del diritto internazionale". Ha sottolineato che questo accordo è un segno inquietante di sostegno al regime sionista nel genocidio dei palestinesi.

Sul suo account X, Albanese ha esortato i paesi a non anteporre gli interessi economici ai valori umani. Lo scorso maggio, aveva chiesto di formulare accuse contro alti funzionari dell'UE, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, per complicità nei crimini di guerra del regime sionista e per il sostegno a Israele durante l'aggressione a Gaza.

L'accordo sul gas tra Egitto e il regime sionista, recentemente approvato, è il contratto più grande nella storia del regime, con un valore di 35 miliardi di dollari.