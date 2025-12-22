Baghaei: I missili servono a difendere l'integrità del Paese e non sono negoziabili

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, Esmaeil Baghaei, nella sua conferenza stampa tenutasi stamattina (lunedì 22 dicembre), congratulandosi per l'inizio del mese di Rajab e riferendosi agli sviluppi regionali, ha dichiarato: "La nostra regione è ancora alle prese con il solito problema, che non è altro che la continuazione dei crimini del regime sionista; gli sviluppi a Gaza non dovrebbero distoglierci da ciò che sta accadendo in Cisgiordania."

Ha continuato: "I trattamenti disumani, gli arresti e gli omicidi sono esempi di crimini contro l'umanità e in linea con lo stesso piano che il Relatore Speciale per la Palestina ha ripetutamente definito come il progetto di cancellazione coloniale della Palestina. La continuazione di questi crimini accresce la responsabilità di tutti i paesi e degli esseri umani nel frenare l'illegalità del regime sionista."

Riguardo alle operazioni "false flag" per screditare gli oppositori del regime sionista, ha affermato: "Non c'è dubbio che il regime sionista abbia una lunga storia nella progettazione ed esecuzione di operazioni false flag, ed è stato provato per molti; una serie di eventi nota come 'Affare Lavon' nel 1954 in Egitto. Il regime, manipolando gli ebrei egiziani, ha condotto una serie di attentati dinamitardi contro gli interessi americani e britannici, biblioteche e uffici postali, con l'obiettivo di mantenere la presenza delle forze britanniche in Egitto. Questo è un caso molto chiaro. Fino al 2005 il regime sionista negava, ma in quell'anno i sopravvissuti furono ufficialmente premiati e gli individui stessi confessarono. Lo strumento migliore per contrastarli è smascherarli."

Il conflitto in Ucraina deve essere risolto attraverso il dialogo

Il portavoce della diplomazia, riguardo alle affermazioni del Consiglio Europeo sulla fornitura di equipaggiamento alla Russia nella guerra in Ucraina da parte di Iran, Bielorussia e Corea del Nord, ha dichiarato: "Questa è solo l'ennesima affermazione ripetitiva. Dall'inizio del conflitto in Ucraina abbiamo dichiarato che i problemi devono essere risolti attraverso il dialogo e non abbiamo avuto alcun intervento. È del tutto illogico aspettarsi che un paese che ha relazioni con la Russia le interrompa. Il rapporto tra Iran e Russia non è in alcun modo sinonimo di ostilità verso altri paesi. I paesi europei dovrebbero guardare al proprio comportamento e riflettere sul perché, a causa dei comportamenti ostili della NATO, la sicurezza dell'Europa sia stata messa a rischio. Devono rispondere delle loro azioni e smettere di accusare gli altri."

Riguardo all'ultimo stato dei beni del popolo iraniano in Qatar, ha aggiunto: "Questo è uno delle centinaia di esempi di malafede americana. Durante l'accordo raggiunto, era stato stabilito che i fondi appartenenti al popolo iraniano fossero resi disponibili, ma purtroppo la parte americana ha violato l'accordo, e ciò continua fino ad oggi."

Israele non fa altro che malvagità e massacri

Riguardo alla situazione della Resistenza nella regione, ha precisato: "L'attività del regime non è altro che malvagità e massacri. Se chiamiamo questa 'attività', il suo significato non è altro che distruzione. Questo regime non si considera parte della regione. Un regime che rivendichi per sé una dimensione geografica e storica non compirebbe tali massacri. Ma per quanto riguarda la Resistenza, essa è una questione intellettuale. Finché esiste l'oppressione, essa continuerà naturalmente. La Resistenza esiste nel cuore della società e nei cuori dei popoli della regione perché ci troviamo di fronte a un'entità occupante nella regione."

Ha poi aggiunto: "Mi congratulo anche per l'apertura della sesta edizione di Radio Resistenza. La prossima settimana avremo l'anniversario del martirio dell'eroe leggendario, il martire Haj Qasem Soleimani."