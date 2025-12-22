Salehi: Lo Shahnameh può essere il nucleo della cooperazione culturale tra Iran e Tagikistan

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Davlat Safarzoda, Vice Ministro della Cultura della Repubblica del Tagikistan, ha incontrato e discusso con Sayyid Abbas Salehi, Ministro della Cultura e dell'Orientamento Islamico, a margine di un incontro con un gruppo di esponenti della cultura iraniana. All'incontro ha partecipato anche Mohsen Javadi, Sottosegretario agli Affari Culturali.

Sayyid Abbas Salehi, riferendosi all'ampia gamma di possibili collaborazioni tra i due paesi, ha dichiarato: "Nel campo della cultura esistono numerosi ambiti per l'interazione comune. Il Ministero della Cultura e dell'Orientamento Islamico possiede diverse esperienze in settori quali l'editoria, il cinema, il teatro, la musica e altre discipline culturali che, date le profonde affinità tra Iran e Tagikistan, possono essere trasferite e utilizzate congiuntamente."

Sottolineando il ruolo centrale dello Shahnameh nella condivisione culturale, ha affermato: "La scintilla di una rinnovata attenzione per lo Shahnameh è stata accesa con la stampa e la distribuzione gratuita di quest'opera in Tagikistan, ma questo è solo l'inizio. Lo Shahnameh può fungere da asse comune, fornendo una piattaforma per collaborazioni più ampie; dall'organizzazione di settimane della cultura in entrambi i paesi a incontri accademici e programmi di promozione culturale."

Il Ministro ha sottolineato la necessità di una pianificazione coerente: "Possiamo considerare lo Shahnameh come un 'nucleo testuale' e, su questa base, progettare un piano triennale. Naturalmente, queste idee devono essere formulate con precisione e trasformate in programmi esecutivi e infrastrutturali. Il primo passo è far entrare il libro nelle case della gente, cosa che fortunatamente è avvenuta in Tagikistan; ora bisogna compiere i passi successivi affinché lo Shahnameh diventi l'anima, l'istituzione e il nucleo intellettuale della società, un percorso necessario non solo per il Tagikistan ma anche per l'Iran."

Salehi ha spiegato che lo Shahnameh non è solo un libro di poesie: "Quest'opera monumentale è una miscela di saggezza, mito, storia e pensiero, e può offrire molteplici opportunità per attività culturali e identitarie per entrambe le nazioni. Lo Shahnameh è la radice identitaria comune di Iran e Tagikistan e l'investimento del governo tagiko in questo campo ha creato nuove opportunità di cooperazione."

Durante l'incontro, Davlat Safarzoda ha accolto con favore le opinioni espresse, dichiarando: "L'istituzione del premio per la lettura dello Shahnameh per ordine del Presidente del Tagikistan dimostra la nostra particolare attenzione al potenziale di quest'opera, e tali programmi possono espandersi a livello regionale tra i paesi di lingua persiana."