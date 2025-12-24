Il Ministero delle Finanze israeliano avverte: il costo della guerra con l'Iran è pesantissimo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha ammesso che il Ministero delle Finanze del regime sionista teme lo scoppio di qualsiasi conflitto militare con l'Iran, poiché tale scontro costerebbe a Tel Aviv decine di miliardi di shekel.

Il rapporto afferma che i costi di tale conflitto metterebbero in ombra i budget per l'istruzione e la sanità nei territori occupati.

Il rapporto sottolinea inoltre che un conflitto militare con l'Iran porterebbe, per il terzo anno consecutivo — sulla scia di due anni di guerra a Gaza, la più lunga nella storia fittizia del regime sionista — a una dolorosa riduzione dei budget per istruzione, sanità, welfare e infrastrutture, assestando un altro duro colpo alla crescita economica nei territori occupati.

Alti funzionari del Ministero delle Finanze del regime sionista hanno avvertito che un nuovo conflitto con l'Iran causerebbe ulteriori danni agli edifici e alle infrastrutture del regime.

Hanno dichiarato che la copertura di questi costi dovrebbe avvenire attraverso l'aumento del deficit di bilancio, tagli drastici ai budget di altri ministeri o l'aumento delle tasse. Tutto ciò accade mentre le elezioni si avvicinano e il precedente scontro con l'Iran aveva già causato riduzioni nei budget di altri ministeri.