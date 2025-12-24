Al Jazeera analizza: Possibili cause dello schianto dell'aereo militare libico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito web di Al Jazeera ha riferito che le indagini turche sullo schianto dell'aereo che trasportava Mohammed Al-Haddad, Capo di Stato Maggiore dell'esercito libico, e il suo seguito vicino ad Ankara continuano. Analisti ed esperti indicano vari scenari, ritenendo molto probabile l'ipotesi di un guasto tecnico.

Cahit Tuz, ex consulente del Primo Ministro turco ed esperto di Medio Oriente, ha dichiarato che le informazioni ufficiali indicano che l'aereo ha richiesto un atterraggio di emergenza 35 minute dopo il decollo da Ankara, prima che i contatti si interrompessero e il velivolo si schiantasse nella zona di Haymana. Ha aggiunto che, sebbene gli aeroporti vicini fossero pronti, non c'è stata l'opportunità di atterrare, probabilmente a causa di un guasto ai sistemi elettronici.

Elnur Cevik, ex consulente presidenziale turco, ha descritto l'evento come tragico, notando che il pilota aveva segnalato un guasto chiedendo di rientrare prima di sparire dai radar. Lo schianto è stato seguito da una grande esplosione, probabilmente dovuta al carburante.

Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico ha confermato la morte del Tenente Generale Al-Faturi Gribil, Capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri, del Generale di Brigata Mohammad Al-Qatiwi e di diverse guardie del corpo. Al-Haddad si trovava in Turchia per discutere accordi marittimi e aveva incontrato il Ministro della Difesa turco Yaşar Güler prima dell'incidente.