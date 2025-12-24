Il Belgio si unisce al caso di genocidio contro Israele all'Aia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, nel quadro dei procedimenti legali riguardanti la guerra a Gaza, il Belgio si è ufficialmente unito al caso presentato dal Sudafrica contro il regime sionista presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) con l'accusa di aver commesso un genocidio.

La Corte Internazionale di Giustizia ha annunciato in una nota che il Belgio ha aderito al caso presentando una "dichiarazione di intervento".

In precedenza, paesi come Brasile, Colombia, Irlanda, Messico, Spagna e Turchia si erano già uniti a questo processo legale all'Aia. Il Sudafrica ha presentato questa denuncia nel dicembre 2023, sostenendo che la guerra del regime israeliano contro la Striscia di Gaza viola la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.

Sebbene l'emissione di una sentenza definitiva possa richiedere anni, nel gennaio 2024 la CIG ha emesso ordinanze provvisorie che obbligano il regime sionista ad adottare misure per prevenire il genocidio e a consentire l'accesso senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza. Queste ordinanze sono legalmente vincolanti, ma la Corte non dispone di un meccanismo esecutivo diretto per attuarle.

La Corte Internazionale di Giustizia ha inoltre descritto la presenza del regime sionista nei territori palestinesi occupati come illegale e le sue politiche come espansionistiche. Ciò avviene mentre il regime sionista continua i suoi attacchi a Gaza e in Cisgiordania, e gli alleati occidentali, inclusi gli Stati Uniti, proseguono il loro sostegno militare e finanziario a Tel Aviv.