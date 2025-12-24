Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, il Primo Ministro di Cipro del Nord ha sottolineato che il governo del regime sionista ha adottato politiche aggressive, calpestando i valori umani nella regione.

Una dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro afferma che il regime sionista intende trasferire queste tensioni e conflitti nel Mediterraneo orientale. Cipro, Grecia e il regime sionista, invece di promuovere la pace, cercano di aumentare le tensioni e le divisioni militari. Questa azione è considerata un atto di aperta ostilità e una grave minaccia alla pace. Cipro del Sud, da un lato, finge di cercare una soluzione alla questione cipriota e, dall'altro, agisce per formare coalizioni militari contro la Turchia; questa ipocrisia rende impossibile risolvere il problema di Cipro.

Recentemente, Benjamin Netanyahu ha incontrato il Primo Ministro greco e il Presidente cipriota a Gerusalemme occupata per rafforzare la cooperazione tecnica e di sicurezza. Netanyahu ha dichiarato che useranno la forza per raggiungere la stabilità, aggiungendo: "Dico a chi ha l'illusione di ricreare i propri imperi che questo non accadrà mai", riferendosi chiaramente alla Turchia.

I media ebraici hanno riferito che questo vertice è un messaggio alla regione, in particolare alla Turchia. Yedioth Ahronoth ha riportato che Tel Aviv, Grecia e Cipro pianificano una forza di reazione rapida congiunta di 2.500 unità per contrastare la Turchia nel Mediterraneo orientale.