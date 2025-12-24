  1. Home
Cipro del Nord: Israele cerca di destabilizzare il Mediterraneo orientale

24 dicembre 2025 - 12:55
Il Primo Ministro di Cipro del Nord ha preso posizione contro le politiche ostili e belliciste del regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, il Primo Ministro di Cipro del Nord ha sottolineato che il governo del regime sionista ha adottato politiche aggressive, calpestando i valori umani nella regione.

Una dichiarazione dell'ufficio del Primo Ministro afferma che il regime sionista intende trasferire queste tensioni e conflitti nel Mediterraneo orientale. Cipro, Grecia e il regime sionista, invece di promuovere la pace, cercano di aumentare le tensioni e le divisioni militari. Questa azione è considerata un atto di aperta ostilità e una grave minaccia alla pace. Cipro del Sud, da un lato, finge di cercare una soluzione alla questione cipriota e, dall'altro, agisce per formare coalizioni militari contro la Turchia; questa ipocrisia rende impossibile risolvere il problema di Cipro.

Recentemente, Benjamin Netanyahu ha incontrato il Primo Ministro greco e il Presidente cipriota a Gerusalemme occupata per rafforzare la cooperazione tecnica e di sicurezza. Netanyahu ha dichiarato che useranno la forza per raggiungere la stabilità, aggiungendo: "Dico a chi ha l'illusione di ricreare i propri imperi che questo non accadrà mai", riferendosi chiaramente alla Turchia.

I media ebraici hanno riferito che questo vertice è un messaggio alla regione, in particolare alla Turchia. Yedioth Ahronoth ha riportato che Tel Aviv, Grecia e Cipro pianificano una forza di reazione rapida congiunta di 2.500 unità per contrastare la Turchia nel Mediterraneo orientale.

