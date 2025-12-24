Reazione dell'Arabia Saudita all'accordo per lo scambio di migliaia di prigionieri in Yemen

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, il Ministero degli Esteri saudita ha rilasciato una dichiarazione in cui accoglie con favore l'accordo raggiunto in Yemen per lo scambio di prigionieri, definendolo un importante passo umanitario verso la riduzione delle sofferenze umane.

La nota afferma che l'Arabia Saudita sostiene gli sforzi in corso per raggiungere la pace, la sicurezza e la stabilità in Yemen.

Va notato che il governo yemenita con sede ad Aden (sostenuto da Riad) e il governo con sede a Sana'a (legato ad Ansarullah) hanno concordato lo scambio di circa 3.000 prigionieri. Abdul-Qader al-Murtada, capo del Comitato nazionale per i prigionieri del movimento Ansarullah, ha dichiarato: "Abbiamo concordato con la controparte lo scambio di 1.700 dei nostri prigionieri in cambio di 1.200 prigionieri della parte avversa, tra cui 7 sauditi e 23 sudanesi".

Al-Murtada ha espresso gratitudine alle autorità dell'Oman per aver ospitato i negoziati e per aver contribuito al successo del risultato.