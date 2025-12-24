Il terrore dei sionisti per la ripetizione di "Al-Aqsa Flood" in una nuova regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, i media del regime sionista, citando un rapporto pubblicato da un funzionario del regime, hanno avvertito che la situazione della sicurezza nella Gerusalemme occupata è preoccupante e che è scattato l'allarme per la possibilità di un'operazione anti-israeliana in quest'area.

Il rapporto sottolinea che il regime sionista non ha imparato la lezione dall'operazione "Al-Aqsa Flood" e non ha la preparazione necessaria per affrontare gli sviluppi della sicurezza nella Gerusalemme occupata. Si afferma che i palestinesi possono entrare nei territori occupati attraverso percorsi intorno a Gerusalemme senza controlli o sorveglianza. L'uso di attrezzature moderne non sostituisce la necessità di personale di sicurezza sul campo.

Tutto ciò accade mentre il regime sionista, dall'inizio dell'operazione "Al-Aqsa Flood" nella Striscia di Gaza, compie quotidianamente attacchi in varie zone della Cisgiordania con diversi pretesti, catturando centinaia di innocenti palestinesi. Uno degli effetti di questa operazione è stata la diffusione di un senso di insicurezza in tutti i territori occupati tra i residenti sionisti.