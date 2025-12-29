Naim Qassem: Il disarmo è un progetto israelo-americano

Secondo l'agenzia ABNA, citando Al-Manar, lo sceicco Naim Qassem ha affermato: "Haj Abu Salim ha seguito la via dell'Islam autentico fin dalla giovinezza. Il Consiglio di Hezbollah lo ha scelto come rappresentante del movimento nella regione di Baalbek-Hermel dal 1992 al 1996 e dal 2000 al 2005".

Egli ha aggiunto: "I primi modelli di Abu Salim Yaghi sono stati l'Ayatollah Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr, l'Imam Sayyid Musa al-Sadr, l'Imam Khomeini e l'Imam Khamenei". Riferendosi all'approccio di resistenza di Abu Salim, lo ha descritto come un comandante sul campo che ha dedicato la vita al popolo, specialmente ai poveri, e al sostegno dei combattenti.

Il Segretario Generale ha proseguito: "Il Libano oggi si trova al centro della tempesta e dell'instabilità a causa della crudeltà degli Stati Uniti e del nemico israeliano. Gli attacchi al Libano non si sono fermati nonostante il cessate il fuoco del 2024. Dal 2019, gli Stati Uniti hanno operato per distruggere l'economia libanese".

Sottolineando la posizione di Hezbollah, ha dichiarato: "Il disarmo è un progetto israelo-americano, anche se in questa fase lo chiamano 'monopolio delle armi'. Parlare di monopolio delle armi mentre le aggressioni israeliane continuano significa lavorare per Israele, non per il Libano. Il disarmo mira a creare discordia tra la Resistenza e il popolo, permettendo all'occupante di mantenere il controllo su cinque punti del sud del Libano e continuare i massacri".