Reazione della Francia al fuoco israeliano contro una pattuglia UNIFIL in Libano

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Al-Mayadeen, il Ministero degli Affari Esteri francese ha rilasciato questo sabato una dichiarazione affermando: "Parigi condanna il fuoco israeliano che ha provocato il ferimento di un casco blu dell'UNIFIL nel sud del Libano".

Ciò avviene dopo che era stato precedentemente riferito che un intenso fuoco di mitragliatrici pesanti dalle postazioni dell'esercito di occupazione sionista a sud della Blue Line ha preso di mira l'area operativa di una pattuglia UNIFIL che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di "Bastara".

D'altra parte, la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) ha annunciato che l'esercito del regime sionista ha aperto il fuoco con armi automatiche in prossimità di due delle sue pattuglie nel sud del Libano.

Secondo questo rapporto, l'incidente è avvenuto dopo l'esplosione di una granata a mano in una zona vicina, a seguito della quale uno dei soldati dell'UNIFIL è rimasto ferito.

In seguito a questa azione di Tel Aviv, l'UNIFIL ha chiesto nuovamente a Israele di "porre fine ai suoi comportamenti aggressivi".