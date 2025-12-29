Zelensky: L'Ucraina è pronta per la pace

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro con Donald Trump a Miami, ha espresso gratitudine a lui e al suo team in un messaggio su X. Zelensky ha affermato: "Ringrazio gli Stati Uniti per il sostegno all'Ucraina. Insieme possiamo fare passi verso la pace".

Riguardo ai dettagli dell'incontro, ha aggiunto: "Abbiamo esaminato tutti gli aspetti dell'accordo di pace e raggiunto risultati significativi. Abbiamo concordato che le garanzie di sicurezza sono l'elemento chiave per una pace duratura. I nostri team si incontreranno già la prossima settimana per finalizzare i punti discussi. Inoltre, il Presidente Trump ospiterà i leader ucraini ed europei a Washington a gennaio".

"Accordo sul 90% delle questioni" Durante una conferenza stampa con Trump, Zelensky ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo sul 90% del piano di pace in 20 punti e un accordo al 100% sugli aspetti militari e le garanzie di sicurezza. Riguardo a un referendum, ha precisato: "Possiamo tenere un referendum su ogni punto del piano di pace. La nostra società deve scegliere, poiché questa terra appartiene al popolo e alle generazioni future".

Reagendo al commento di Trump secondo cui "la Russia vuole che l'Ucraina abbia successo", Zelensky ha ammesso che l'affermazione è stata inaspettata ma mostra un clima positivo per i negoziati.