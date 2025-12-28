Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia TASS, Sergey Lavrov, Ministro degli Affari Esteri russo, ha annunciato che Mosca non vede alcun segno di prontezza da parte del regime di Volodymyr Zelensky e dei suoi sostenitori occidentali nell'intraprendere negoziati costruttivi.

In un'intervista con l'agenzia TASS riguardo ai risultati dell'anno 2025, Lavrov ha dichiarato: "Vediamo che il regime di Zelensky e i suoi tutori europei non sono pronti ad avviare colloqui costruttivi".

Ha aggiunto: "Questo regime, compiendo atti di sabotaggio e prendendo di mira le infrastrutture civili nel nostro Paese, sta intimidendo i civili".