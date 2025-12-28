Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Al Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri del Venezuela ha dichiarato questo sabato in un comunicato: "Rafforziamo ancora una volta il riconoscimento pieno e incondizionato da parte del Venezuela della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale della Repubblica Federale di Somalia".

Nel comunicato emesso dal Ministero degli Esteri venezuelano si legge: "Caracas aderisce e sostiene le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana che rispettano l'integrità territoriale della Somalia".

Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri del regime sionista, ha annunciato venerdì che il regime e la Repubblica del Somaliland hanno firmato un accordo per stabilire piene relazioni diplomatiche, che include la nomina di ambasciatori e l'apertura di ambasciate.

Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, aveva precedentemente invitato Abdirahman Mohamed Abdullahi, leader dei secessionisti del Somaliland, a visitare i territori occupati durante una videochiamata.

I media del regime occupante avevano precedentemente indicato il Somaliland come una delle opzioni considerate dal regime per la deportazione forzata dei palestinesi residenti a Gaza dalla loro terra natia.

I secessionisti del Somaliland hanno dichiarato la propria indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma finora nessuno dei paesi membri delle Nazioni Unite li ha riconosciuti. I secessionisti controllano la parte settentrionale della Somalia.