Macron: Parigi ospiterà a gennaio un incontro dei sostenitori dell'Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la "Coalizione dei Volontari" terrà un altro incontro a Parigi all'inizio del prossimo mese.

Macron ha scritto in un messaggio sul social network X: "All'inizio di gennaio, riuniremo a Parigi i Paesi membri della Coalizione dei Volontari per definire l'entità e le modalità del contributo di ciascun Paese al sostegno dell'Ucraina".

Il Presidente francese ha inoltre sottolineato che i negoziati per ottenere garanzie di sicurezza hanno fatto progressi.

In precedenza, il 26 dicembre, il Financial Times aveva riferito, citando un funzionario europeo anonimo, che i Paesi parte della "Coalizione dei Volontari" intendono tenere un nuovo round di colloqui sulla risoluzione della crisi ucraina il prossimo mese.

I negoziati di pace per l'Ucraina continuano con la mediazione della Casa Bianca, e i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si sono incontrati ieri sera a Miami, definendo positivi i risultati dell'incontro.