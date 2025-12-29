  1. Home
Macron: Parigi ospiterà a gennaio un incontro dei sostenitori dell'Ucraina

29 dicembre 2025 - 13:22
Il Presidente francese ha annunciato che il Paese ospiterà a gennaio un incontro dei Paesi che sostengono l'Ucraina.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la "Coalizione dei Volontari" terrà un altro incontro a Parigi all'inizio del prossimo mese.

Macron ha scritto in un messaggio sul social network X: "All'inizio di gennaio, riuniremo a Parigi i Paesi membri della Coalizione dei Volontari per definire l'entità e le modalità del contributo di ciascun Paese al sostegno dell'Ucraina".

Il Presidente francese ha inoltre sottolineato che i negoziati per ottenere garanzie di sicurezza hanno fatto progressi.

In precedenza, il 26 dicembre, il Financial Times aveva riferito, citando un funzionario europeo anonimo, che i Paesi parte della "Coalizione dei Volontari" intendono tenere un nuovo round di colloqui sulla risoluzione della crisi ucraina il prossimo mese.

I negoziati di pace per l'Ucraina continuano con la mediazione della Casa Bianca, e i presidenti di Ucraina e Stati Uniti si sono incontrati ieri sera a Miami, definendo positivi i risultati dell'incontro.

