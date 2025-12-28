  1. Home
Nuovi piani dell'Iran per lo sviluppo di satelliti di telerilevamento e comunicazione

28 dicembre 2025 - 09:18
Il capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale Iraniano ha annunciato il lancio di tre satelliti di telerilevamento nazionali, il miglioramento della risoluzione delle immagini, l'aumento del ruolo del settore privato nell'industria spaziale e l'inizio della progettazione del satellite per comunicazioni "Nahid 3".

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, Vahid Yazdanian, capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale Iraniano, in un programma televisivo trasmesso stasera, congratulandosi per i recenti successi dell'industria spaziale del Paese, ha dichiarato: "L'industria spaziale iraniana, specialmente nell'ultimo anno e mezzo e sotto il quattordicesimo governo, si è mossa più velocemente sulla via dello sviluppo, e domani tre satelliti di telerilevamento nazionali saranno lanciati con successo".

Ha aggiunto: "Questi satelliti di telerilevamento hanno il compito di trasmettere dati d'immagine con una risoluzione che va da circa 15 metri a meno di 5 metri. Questi dati possono essere utilizzati in un'ampia gamma di attività, tra cui l'agricoltura, la gestione delle risorse idriche, il monitoraggio ambientale e altri settori applicativi, e si aggiungeranno alla flotta di satelliti nazionali del Paese".

Il capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale, riferendosi alla differenza tra questi satelliti e i modelli precedenti, ha affermato: "Questi satelliti saranno posizionati in orbita LEO a una distanza di circa 500 chilometri dalla superficie terrestre. Ogni satellite è composto da numerosi sottosistemi, tutti progettati, costruiti e sviluppati basandosi sulle capacità interne. Uno dei progressi più importanti in questi satelliti è il miglioramento della risoluzione delle immagini; mentre in passato venivano costruiti satelliti con una risoluzione di 20 metri, ora, con l'enfasi del Ministero delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione e l'approccio orientato ai servizi dei lanci, l'attenzione si è concentrata sull'aumento della precisione delle immagini".

Yazdanian ha continuato: "Oggi abbiamo raggiunto risoluzioni che sono gradualmente utilizzabili per applicazioni agricole e industriali nel Paese. La vita utile di questi satelliti è compresa tra due e cinque anni, il che è considerato conforme agli standard globali, e speriamo di vedere un aumento della loro vita operativa dopo il lancio".

Riferendosi ai piani futuri dell'Istituto di Ricerca Spaziale, ha detto: "L'approccio orientato ai servizi dei satelliti è seriamente all'ordine del giorno. Questi tre satelliti di telerilevamento sono stati costruiti con investimenti del settore privato e il nostro obiettivo è rafforzare la catena del valore dell'economia spaziale, con l'enfasi del Presidente e del Ministro delle Comunicazioni, e aumentare il ruolo del settore privato".

Il capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale Iraniano ha anche menzionato i piani del Paese nel campo dei satelliti per comunicazioni, affermando: "In seguito al successo del lancio del satellite per comunicazioni Nahid quest'estate come primo satellite per comunicazioni del Paese, la progettazione e la costruzione del satellite 'Nahid 3' sono anch'esse all'ordine del giorno e si stanno seguendo piani dettagliati in questo settore".

