Nuovi piani dell'Iran per lo sviluppo di satelliti di telerilevamento e comunicazione

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, Vahid Yazdanian, capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale Iraniano, in un programma televisivo trasmesso stasera, congratulandosi per i recenti successi dell'industria spaziale del Paese, ha dichiarato: "L'industria spaziale iraniana, specialmente nell'ultimo anno e mezzo e sotto il quattordicesimo governo, si è mossa più velocemente sulla via dello sviluppo, e domani tre satelliti di telerilevamento nazionali saranno lanciati con successo".

Ha aggiunto: "Questi satelliti di telerilevamento hanno il compito di trasmettere dati d'immagine con una risoluzione che va da circa 15 metri a meno di 5 metri. Questi dati possono essere utilizzati in un'ampia gamma di attività, tra cui l'agricoltura, la gestione delle risorse idriche, il monitoraggio ambientale e altri settori applicativi, e si aggiungeranno alla flotta di satelliti nazionali del Paese".

Il capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale, riferendosi alla differenza tra questi satelliti e i modelli precedenti, ha affermato: "Questi satelliti saranno posizionati in orbita LEO a una distanza di circa 500 chilometri dalla superficie terrestre. Ogni satellite è composto da numerosi sottosistemi, tutti progettati, costruiti e sviluppati basandosi sulle capacità interne. Uno dei progressi più importanti in questi satelliti è il miglioramento della risoluzione delle immagini; mentre in passato venivano costruiti satelliti con una risoluzione di 20 metri, ora, con l'enfasi del Ministero delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione e l'approccio orientato ai servizi dei lanci, l'attenzione si è concentrata sull'aumento della precisione delle immagini".

Yazdanian ha continuato: "Oggi abbiamo raggiunto risoluzioni che sono gradualmente utilizzabili per applicazioni agricole e industriali nel Paese. La vita utile di questi satelliti è compresa tra due e cinque anni, il che è considerato conforme agli standard globali, e speriamo di vedere un aumento della loro vita operativa dopo il lancio".

Riferendosi ai piani futuri dell'Istituto di Ricerca Spaziale, ha detto: "L'approccio orientato ai servizi dei satelliti è seriamente all'ordine del giorno. Questi tre satelliti di telerilevamento sono stati costruiti con investimenti del settore privato e il nostro obiettivo è rafforzare la catena del valore dell'economia spaziale, con l'enfasi del Presidente e del Ministro delle Comunicazioni, e aumentare il ruolo del settore privato".

Il capo dell'Istituto di Ricerca Spaziale Iraniano ha anche menzionato i piani del Paese nel campo dei satelliti per comunicazioni, affermando: "In seguito al successo del lancio del satellite per comunicazioni Nahid quest'estate come primo satellite per comunicazioni del Paese, la progettazione e la costruzione del satellite 'Nahid 3' sono anch'esse all'ordine del giorno e si stanno seguendo piani dettagliati in questo settore".