Funzionario yemenita: Alcuni governi arabi sono il fattore di infiltrazione di Israele nella regione

28 dicembre 2025 - 09:27
Un alto funzionario del governo di Sana'a, sostenuto da Ansarullah dello Yemen, ha dichiarato che il fattore di infiltrazione del regime israeliano nella regione sono alcuni governi arabi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al-Masirah, Abdul Wahid Abu Ras, vice ministro degli Esteri del governo di Sana'a, ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa yemenita SABA: "L'annuncio del nemico israeliano riguardo al riconoscimento del Somaliland come stato indipendente fa parte del piano sionista noto come 'Nuovo Medio Oriente'".

Ha aggiunto: "Le crepe e i varchi attraverso i quali il nemico sionista si infiltra nella regione sono il risultato delle politiche di dipendenza di alcuni governi arabi".

Il vice ministro degli Esteri del governo con sede a Sana'a ha precisato: "Gli Stati Uniti sono partner in questo complotto e le dichiarazioni che vengono fatte in questi giorni non sono altro che una divisione dei ruoli con il regime sionista".

Abu Ras ha inoltre sottolineato: "Il fatto che i governi arabi si limitino a emettere comunicati è un modo per sottrarsi alle proprie responsabilità e rappresenta una sorta di complicità nell'attuazione dei piani sionisti".

In conclusione, ha avvertito: "La regione araba è esposta a massicce interferenze e progetti di frammentazione a causa di questa vergognosa complicità da parte di molti governi arabi, che ne portano la piena responsabilità".

