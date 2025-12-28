Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Canale 12 della televisione del regime sionista ha riferito che l'obiettivo del regime nel riconoscere il Somaliland e la sua secessione dalla Somalia è il trasferimento forzato degli abitanti della Striscia di Gaza in questa regione.

Questa azione di Tel Aviv è stata accolta da un'ampia ondata di opposizione a livello regionale e internazionale.

Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri del regime sionista, ha annunciato venerdì che il regime e il Somaliland hanno firmato un accordo per stabilire piene relazioni diplomatiche, che include la nomina di ambasciatori e l'apertura di ambasciate.

Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, durante una videochiamata con Abdirahman Mohamed Abdullahi, leader dei secessionisti del Somaliland, lo ha invitato a visitare i territori occupati.

I secessionisti del Somaliland hanno dichiarato la propria indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma finora nessuno dei paesi membri delle Nazioni Unite li ha riconosciuti ufficialmente. I secessionisti controllano la parte settentrionale della Somalia.