Rivelato il piano del regime sionista per il Somaliland

28 dicembre 2025 - 09:23
La televisione del regime sionista ha rivelato le intenzioni e gli obiettivi dietro la recente e controversa decisione di riconoscere il Somaliland.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Canale 12 della televisione del regime sionista ha riferito che l'obiettivo del regime nel riconoscere il Somaliland e la sua secessione dalla Somalia è il trasferimento forzato degli abitanti della Striscia di Gaza in questa regione.

Questa azione di Tel Aviv è stata accolta da un'ampia ondata di opposizione a livello regionale e internazionale.

Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri del regime sionista, ha annunciato venerdì che il regime e il Somaliland hanno firmato un accordo per stabilire piene relazioni diplomatiche, che include la nomina di ambasciatori e l'apertura di ambasciate.

Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, durante una videochiamata con Abdirahman Mohamed Abdullahi, leader dei secessionisti del Somaliland, lo ha invitato a visitare i territori occupati.

I secessionisti del Somaliland hanno dichiarato la propria indipendenza dalla Somalia nel 1991, ma finora nessuno dei paesi membri delle Nazioni Unite li ha riconosciuti ufficialmente. I secessionisti controllano la parte settentrionale della Somalia.

