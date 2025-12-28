  1. Home
Il Leader della Rivoluzione: l'Iran ha innalzato la bandiera della sfida contro il sistema di egemonia

28 dicembre 2025 - 09:19
In un messaggio alla 59ª riunione dell'Unione delle Associazioni degli Studenti Islamici in Europa, il Leader della Rivoluzione ha sottolineato che la causa del turbamento dei prepotenti non è la questione nucleare, bensì la resistenza dell'Iran contro un ordine ingiusto.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia di Stampa ABNA, l'Ayatollah Khamenei, in un messaggio all'incontro annuale dell'Unione delle Associazioni degli Studenti Islamici in Europa, riferendosi al fallimento della pesante aggressione dell'esercito statunitense e della sua vergognosa appendice nella regione, grazie all'iniziativa, al coraggio e al sacrificio dei giovani dell'Iran islamico, ha sottolineato: "La causa principale del turbamento dei prepotenti corrotti e corruttori non è la questione nucleare, ma l'innalzamento della bandiera della sfida contro l'ordine ingiusto e il dominio del sistema di egemonia nel mondo, e il ricorso a un sistema islamico nazionale e internazionale equo da parte dell'Iran islamico".

Il testo del messaggio del Leader della Rivoluzione Islamica è il seguente:

Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso

Cari giovani! Quest'anno il vostro Paese, grazie alla fede, all'unità e alla fiducia in se stessi, ha acquisito una nuova credibilità e autorevolezza nel mondo. La pesante aggressione dell'esercito statunitense e della sua vergognosa appendice in questa regione è stata sconfitta dall'iniziativa, dal coraggio e dal sacrificio dei giovani dell'Iran islamico. È stato dimostrato che la nazione iraniana, attingendo alle proprie capacità, all'ombra della fede e delle opere rette, e nel confronto con gli arroganti corrotti e oppressori, può resistere e far giungere al mondo l'invito ai valori islamici con una voce più forte che mai.

Il profondo dolore per il martirio di alcuni nostri scienziati, generali e di un gruppo del nostro caro popolo non ha potuto e non potrà fermare i determinati giovani iraniani. Le famiglie di quei martiri sono esse stesse tra i pionieri di questo movimento.

Non si tratta della questione nucleare o di cose simili. Si tratta di opporsi all'ordine ingiusto e alla prepotenza del sistema di egemonia nel mondo attuale, e di volgersi verso un sistema islamico nazionale e internazionale giusto. Questa è la grande pretesa di cui l'Iran islamico ha innalzato la bandiera e che ha sconvolto i prepotenti corrotti e corruttori.

Voi studenti, specialmente all'estero, avete una parte di questo grande dovere sulle vostre spalle. Affidate i vostri cuori a Dio, identificate le vostre capacità e muovete le associazioni in questa direzione.

Dio è con voi e la vittoria completa vi attende, a Dio piacendo.

Sayyid Ali Khamenei

