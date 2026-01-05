Le pretese di Tel Aviv sui negoziati con il regime di Jolani a Parigi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia Ma'an, il Canale 12 della TV israeliana, citando fonti locali, ha affermato che alti funzionari siriani e sionisti si riuniranno oggi, lunedì, a Parigi per riprendere i negoziati riguardanti un accordo di sicurezza tra Tel Aviv e Damasco.

Queste fonti hanno aggiunto che i suddetti negoziati si svolgono sotto la supervisione degli Stati Uniti. L'amministrazione Trump punterebbe alla normalizzazione delle relazioni tra la Siria e il regime sionista.

È stato inoltre affermato che i negoziati dureranno due giorni e vedranno la partecipazione di Tom Barrack, inviato di Trump per la Siria, e Assad al-Shaibani, ministro degli Esteri del regime di Jolani, insieme a una squadra israeliana.

Tutto ciò accade mentre il regime sionista, dopo il rovesciamento del governo di Bashar al-Assad in Siria, non solo ha lanciato attacchi di terra occupando nuove aree del Paese, ma ha anche bombardato centinaia di volte varie regioni della Siria, e tali attacchi continuano tuttora.