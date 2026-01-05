Feriti palestinesi durante l'incursione degli occupanti sionisti a Qalqilya

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Centro d'Informazione Palestinese, le fonti locali hanno dichiarato che la sparatoria delle forze sioniste è avvenuta nei pressi del valico di "Ma'ale Shomron", a est della cittadina di Azzun, dove i soldati sionisti hanno preso di mira un veicolo civile palestinese.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha inoltre dichiarato in un comunicato che le sue squadre mediche hanno assistito due persone ferite da proiettili veri nella cittadina di Azzun.

Secondo il rapporto, un giovane di 18 anni è stato colpito alla gamba e una ragazza di 14 anni alla mano. Entrambi, dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori cure.