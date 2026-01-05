Trump elogia la violenza delle forze americane nell'attacco al Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia TASS, Donald Trump ha dichiarato che le forze speciali statunitensi hanno agito con violenza durante l'assalto alla residenza del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Riguardo alla possibilità che Maduro rimanesse ferito, ha affermato: "Le nostre forze sono state molto violente e lui ha fatto la cosa giusta a non resistere. È stata un'operazione accompagnata da molta violenza."

In precedenza, Trump aveva dichiarato che diverse guardie del corpo del presidente venezuelano erano rimaste uccise durante l'operazione.

Gli esperti ritengono che l'obiettivo degli Stati Uniti nell'attaccare il Venezuela e nel tentare di rapire il suo presidente sia quello di costringere Caracas alla resa.

Diversi paesi in tutto il mondo hanno denunciato l'azione di Washington come una violazione della Carta delle Nazioni Unite. Gli analisti indicano il controllo delle risorse petrolifere venezuelane come l'obiettivo finale dell'attacco di Trump al paese.