Witkoff dichiara progressi nei negoziati di pace per l'Ucraina

7 gennaio 2026 - 14:18
Il capo negoziatore degli Stati Uniti ha affermato che sono stati compiuti progressi nelle trattative per la pace in Ucraina.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Steve Witkoff, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che i colloqui durante l'incontro dei sostenitori dell'Ucraina a Parigi hanno registrato passi avanti in merito alle garanzie di sicurezza bilaterali e alla stesura di un piano economico per la ricostruzione del Paese.

In un messaggio sul social network X, Witkoff ha scritto: "Abbiamo fatto progressi significativi su diversi fronti vitali, tra cui il quadro delle garanzie di sicurezza bilaterali e un piano di prosperità economica".

L'inviato speciale ha aggiunto: "Concordiamo con la coalizione sul fatto che garanzie di sicurezza durature e un forte sostegno economico siano elementi essenziali per raggiungere una pace stabile in Ucraina, e continueremo a lavorare insieme in questa direzione". Witkoff ha sottolineato che Washington e i suoi partner proseguiranno gli sforzi per rafforzare la sicurezza e la stabilità a lungo termine in Ucraina. I colloqui tra i paesi sostenitori si sono tenuti martedì a Parigi.

