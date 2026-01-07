Witkoff dichiara progressi nei negoziati di pace per l'Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la TASS, Steve Witkoff, inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, ha annunciato che i colloqui durante l'incontro dei sostenitori dell'Ucraina a Parigi hanno registrato passi avanti in merito alle garanzie di sicurezza bilaterali e alla stesura di un piano economico per la ricostruzione del Paese.

In un messaggio sul social network X, Witkoff ha scritto: "Abbiamo fatto progressi significativi su diversi fronti vitali, tra cui il quadro delle garanzie di sicurezza bilaterali e un piano di prosperità economica".

L'inviato speciale ha aggiunto: "Concordiamo con la coalizione sul fatto che garanzie di sicurezza durature e un forte sostegno economico siano elementi essenziali per raggiungere una pace stabile in Ucraina, e continueremo a lavorare insieme in questa direzione". Witkoff ha sottolineato che Washington e i suoi partner proseguiranno gli sforzi per rafforzare la sicurezza e la stabilità a lungo termine in Ucraina. I colloqui tra i paesi sostenitori si sono tenuti martedì a Parigi.