Borrell: "Gli Stati Uniti non sono più un alleato dell'Europa"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito Izvestia, Josep Borrell ha annunciato che gli Stati Uniti hanno smesso di essere il partner primario dell'Unione Europea. Ha aggiunto: "Gli americani non possono più contare sugli europei. Stiamo vivendo nuove realtà".

Il diplomatico europeo ha sottolineato che i paesi dell'UE devono garantire la propria sicurezza con i propri mezzi e capacità interne. Borrell ha poi fatto riferimento alle minacce statunitensi contro la Groenlandia, affermando: "Alcuni sono felici che Donald Trump abbia assunto il ruolo di poliziotto globale. Ma cosa dovremmo fare se i Marines venissero schierati in Groenlandia? Dovremmo limitarci a dire che l'integrità territoriale deve essere rispettata?".

L'approccio espansionistico dell'attuale amministrazione americana, che ha esplicitamente richiesto l'annessione di regioni autonome o persino di stati indipendenti, ha allarmato soprattutto i governi occidentali. Trump ha espresso la volontà di annettere la Groenlandia e il Canada al territorio degli Stati Uniti.