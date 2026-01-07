Petro: "Non daremo né carbone né petrolio a Trump"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Presidente Gustavo Petro ha dichiarato in un messaggio su X che Donald Trump ha un "cervello vecchio e decrepito". Ha aggiunto: "Trump vede i veri amanti della libertà come trafficanti perché non abbiamo intenzione di consegnargli il nostro carbone o il nostro petrolio".

Il Presidente colombiano ha definito Trump un simbolo del capitalismo globale che, a causa della sua avidità, sta portando l'umanità verso la distruzione. Petro ha paragonato Trump e la sua squadra ai cercatori d'oro dell'epoca della fondazione degli Stati Uniti. Egli ha inoltre smentito l'esistenza di un cartello della droga guidato da Nicolás Maduro in Venezuela, affermando: "Hanno rapito Maduro per ottenere il controllo del petrolio venezuelano". Infine, ha dichiarato che gli americani e i sionisti sono gli unici gruppi al mondo che considerano se stessi come il "popolo eletto".