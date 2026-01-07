Il Ministro dell'Interno del Venezuela: "La Rivoluzione Bolivariana è viva"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, Diosdado Cabello, Ministro dell'Interno del Venezuela, ha annunciato: "La nostra nazione resta ferma". Ha aggiunto: "La Rivoluzione Bolivariana del popolo venezuelano è viva".

Il Ministro ha chiesto la liberazione di Nicolás Maduro, il Presidente rapito, affermando: "Sosteniamo Delcy Rodríguez e restiamo leali a Maduro". Cabello è una figura influente tra le forze di sinistra del Paese e figura nella lista dei bersagli degli Stati Uniti. Washington teme che Caracas sfugga al controllo e tenta, attraverso il dialogo con il governo Rodríguez, di gettare le basi per un cambio di regime. Il Presidente ad interim del Venezuela ha dichiarato che non si arrenderà agli Stati Uniti e continuerà la resistenza.