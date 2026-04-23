Protesta dell'Iran contro l'abuso commesso dagli USA sul territorio e nello spazio aereo di 5 paesi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, in lettere separate indirizzate al « Segretario Generale delle Nazioni Unite, « Antonio Guterres », e al Consiglio di Sicurezza, l'Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso l'ONU, « Amir Saeed Iravani », ha dichiarato: « Alla luce della responsabilità internazionale degli Stati derivante dalla messa a disposizione del proprio territorio ad altri per la commissione di atti aggressivi e per la realizzazione di attacchi armati contro il territorio di uno Stato terzo, la Repubblica Islamica dell'Iran esprime la sua viva e chiara protesta contro la suddetta misura illegale. »

Il Rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran presso l'ONU ha aggiunto: « La Repubblica Islamica dell'Iran esorta fermamente i governi del Qatar, del Kuwait, del Bahrein, degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita a rispettare i principi della buona vicinanza e a impedire la prosecuzione dell'utilizzo del proprio territorio contro la Repubblica Islamica dell'Iran. »