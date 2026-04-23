Commissario per l’energia dell’UE: La situazione non è soddisfacente

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Denis Jorgensen, commissario per l’energia dell’UE, ha annunciato che dall’inizio della guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l’Iran, i costi energetici aggiuntivi sono arrivati a circa 24 miliardi di euro; una cifra che in media equivale a 500 milioni di euro al giorno.

Sottolineando che la situazione del mercato energetico non è soddisfacente nemmeno negli scenari più ottimistici, ha dichiarato: «Ci troviamo in una situazione difficile e i prossimi mesi saranno altrettanto impegnativi.»

Jorgensen ha anche avvertito che esiste il pericolo di una crisi nell’approvvigionamento di carburante per gli aerei nelle prossime sei settimane e ha aggiunto che i prezzi del gas naturale liquefatto sui mercati mondiali non si stabilizzeranno né diminuiranno almeno per i prossimi due anni.

In precedenza, martedì aveva detto che l’estate prossima sarà dura per l’Europa, anche nel caso migliore; un tema legato alla carenza di carburante causata dalla guerra e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo lui, l’Unione Europea sta esaminando misure per ridurre gli effetti di questa crisi sull’approvvigionamento di carburante per gli aerei.

Jorgensen ha detto ai giornalisti a Madrid: «Se necessario, redistribuiremo le risorse di carburante per gli aerei tra gli Stati membri.»

Nel frattempo, Apostolos Tzitzikostas, commissario per i trasporti dell’UE, ha avvertito che se la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz non sarà ripristinata in modo duraturo, le sue conseguenze per l’Europa e il mondo saranno molto gravi e persino catastrofiche.