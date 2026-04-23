Qalibaf: La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in caso di palese violazione del cessate il fuoco

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente dell’Assemblea Parlamentare Islamica, ha reagito all’estensione unilaterale del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti in un messaggio pubblicato sulla sua pagina personale su un social network, scrivendo: Un cessate il fuoco completo ha senso solo se non viene violato dal blocco marittimo e dal ricatto dell’economia mondiale, e se l’aggressione dei sionisti su tutti i fronti si ferma. La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in caso di palese violazione del cessate il fuoco.

Nel proseguimento del suo testo sulle soluzioni per raggiungere un’intesa, ha scritto: Non hanno raggiunto i loro obiettivi con l’aggressione militare, non ci arriveranno nemmeno con l’intimidazione. L’unica via è il riconoscimento dei diritti del popolo iraniano.