  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Qalibaf: La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in caso di palese violazione del cessate il fuoco

23 aprile 2026 - 13:51
News ID: 1805436
Source: ABNA24
Qalibaf: La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in caso di palese violazione del cessate il fuoco

Il presidente dell’Assemblea Parlamentare Islamica ha scritto in un messaggio: Un cessate il fuoco completo ha senso solo se non viene violato dal blocco marittimo e dal ricatto dell’economia mondiale, e se l’aggressione dei sionisti su tutti i fronti si ferma.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente dell’Assemblea Parlamentare Islamica, ha reagito all’estensione unilaterale del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti in un messaggio pubblicato sulla sua pagina personale su un social network, scrivendo: Un cessate il fuoco completo ha senso solo se non viene violato dal blocco marittimo e dal ricatto dell’economia mondiale, e se l’aggressione dei sionisti su tutti i fronti si ferma. La riapertura dello Stretto di Hormuz non è possibile in caso di palese violazione del cessate il fuoco.

Nel proseguimento del suo testo sulle soluzioni per raggiungere un’intesa, ha scritto: Non hanno raggiunto i loro obiettivi con l’aggressione militare, non ci arriveranno nemmeno con l’intimidazione. L’unica via è il riconoscimento dei diritti del popolo iraniano.

Your Comment

You are replying to: .
captcha