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Pressione dei membri del Congresso USA su Trump; Qual è il piano per porre fine alla guerra?

23 aprile 2026 - 13:53
News ID: 1805439
Source: ABNA24
Pressione dei membri del Congresso USA su Trump; Qual è il piano per porre fine alla guerra?

I membri del Comitato per le relazioni estere della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, del Partito Democratico, hanno chiesto all’amministrazione di Donald Trump di rendere pubblico il proprio piano per porre fine alla guerra con l’Iran e gestire le conseguenze energetiche in modo trasparente.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, citando la rete al-Masirah, i democratici del Comitato per le relazioni estere della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno affermato che l’amministrazione di Donald Trump deve spiegare il suo piano per porre fine alla guerra con l’Iran e il modo in cui intende affrontare la crisi energetica derivante da essa.

Hanno avvertito che, se lo Stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso, gli americani sarebbero confrontati per mesi con un ulteriore aumento dei costi dei carburanti.

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