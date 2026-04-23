Attacco alla nave con rifornimenti vitali per pazienti dializzati condannato

Secondo l'agenzia di stampa Abna, in seguito all'evento preoccupante avvenuto la sera di domenica, 30 Farvardin (19 aprile), nelle acque del Mar dell'Oman, dove una nave commerciale iraniana è stata aggredita dalle forze militari statunitensi vicino alle coste del paese, la Mezzaluna Rossa della Repubblica Islamica dell'Iran e il Comitato Nazionale di Diritto Umanitario, pubblicando l'undicesima dichiarazione congiunta, hanno condannato fermamente questa azione.

In questa dichiarazione, facendo riferimento ai principi fondamentali del diritto internazionale, tra cui il principio di divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite e le norme consuetudinarie vigenti sulla libertà di navigazione, si sottolinea che qualsiasi azione ostile contro le navi civili è considerata una violazione esplicita degli impegni internazionali degli Stati. Inoltre, in base alla Convenzione sul Diritto del Mare del 1982, la sicurezza delle navi commerciali e dell'equipaggio deve essere rispettata in tutte le circostanze.

La dichiarazione, evidenziando le dimensioni umane dell'incidente, precisa che una parte del carico di questa nave includeva materie prime necessarie per la produzione di forniture per pazienti dializzati, di proprietà della società di attrezzature mediche Seha, affiliata alla Mezzaluna Rossa. Di conseguenza, qualsiasi interruzione nell'approvvigionamento di questi articoli vitali potrebbe mettere direttamente a rischio la salute e la vita dei pazienti bisognosi di servizi di dialisi.

Inoltre, questa azione è stata considerata contraria ai principi fondamentali del diritto umanitario, incluso il principio di distinzione e il principio di precauzione nelle operazioni militari, poiché crea una minaccia, incute timore e mette a rischio la vita dell'equipaggio civile. Qualsiasi forma di intimidazione e pressione psicologica sui civili e sulle loro famiglie è stata inoltre condannata.

In un'altra parte della dichiarazione, facendo riferimento agli accordi esistenti per ridurre le tensioni nella regione, si afferma che tale azione potrebbe violare gli impegni internazionali relativi al mantenimento della pace e della stabilità e, nel quadro della Risoluzione 3314 (1974) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, potrebbe essere esaminata come un esempio di uso illegale della forza.

La Mezzaluna Rossa e il Comitato Nazionale di Diritto Umanitario, alla fine della dichiarazione, sottolineando la necessità di rispettare incondizionatamente le norme imperative del diritto internazionale, hanno chiesto alle istituzioni internazionali competenti, incluso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di esaminare questa questione con celerità, imparzialità e responsabilità, e di creare le condizioni per la responsabilità degli autori.

La dichiarazione sottolinea inoltre la necessità di garantire la sicurezza della navigazione internazionale, proteggere la vita dei civili, in particolare dei pazienti bisognosi di cure vitali, e adottare misure pratiche per compensare gli effetti di questo incidente e sostenere le persone colpite.

Questa dichiarazione è stata firmata da Pir-Hossein Kulivand, Presidente della Mezzaluna Rossa e del Comitato Nazionale di Diritto Umanitario della Repubblica Islamica dell'Iran.