Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyyed Mehdi Tabatabaei, vicedirettore per le comunicazioni e le informazioni dell'Ufficio del Presidente, ha scritto sui social network X: «Un'economia caotica, una società ansiosa e un campo di politica interna offuscato; per sfuggire a questa situazione di crisi, si è fatto ricorso a grandi menzogne e si è scelta la strada sbagliata.»

«Se avesse conosciuto anche solo un po' la storia dell'Iran e le condizioni degli iraniani, non avrebbe commesso questo grave errore.»

Ha sottolineato: Il dominio degli Stati Uniti sull'Iran è un sogno infranto.