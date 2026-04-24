Jalili: Seguire l'autorità del giurisperito islamico porta alla sconfitta del nemico

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Saeed Jalili, membro del Consiglio di Discernimento dell'Interesse Supremo, ha scritto su X: «L'unità di tutti i membri della nazione, insieme ai tre poteri e ad altre colonne del sistema, attorno alla parola del Tawhid e seguendo l'autorità del giurisperito islamico, non solo porta alla sconfitta del nemico, ma anche, per grazia divina, al progresso del paese e alla capacità di superare i problemi.»

Jalili ha aggiunto: «In questo percorso, Dio ci renda degni di apprezzare il dono della Velayat e della nazione.»