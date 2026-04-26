Haaretz: Il tasso di suicidi tra i militari israeliani è preoccupante

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, il giornale in lingua ebraica Haaretz ha riportato che l'aumento dei suicidi tra i soldati israeliani nel corso dell'ultimo mese è diventato preoccupante.

Anche i media israeliani hanno riportato che almeno otto soldati e tre riservisti si sono suicidati nel corso del mese corrente.

Va notato che, all'ombra della continuazione delle provocazioni belliche del regime israeliano nella regione, in particolare a Gaza, in Libano e in Iran, e dell'erosione di questo processo, i soldati israeliani soffrono fortemente di esaurimento e calo del morale, il che alla fine li porta al suicidio.