La guerra contro l’Iran crea sfide per l’approvvigionamento di materie prime petrolchimiche in Giappone

Secondo quanto riportato dall’agenzia Abna citando Ryanoosti, l’associazione delle imprese dell’industria alimentare e della distribuzione al dettaglio in Giappone ha annunciato che, a causa della guerra contro l’Iran, circa il 44% delle aziende giapponesi sta riscontrando problemi nell’approvvigionamento di nafta, alimento per la petrolchimica e materie prime per la produzione di plastica.

Il governo giapponese ha annunciato che il paese dispone di riserve di nafta sufficienti per soli quattro mesi.

L’aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro il territorio iraniano ha causato disagi nel transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo ha portato a interruzioni nella catena di approvvigionamento di molti beni in tutto il mondo, inclusi prodotti petrolchimici, fertilizzanti chimici, energia e carburanti.