Nuovo rivale per Netanyahu; una sfida complessa per le prossime elezioni

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citato da Al Jazeera, i risultati di un nuovo sondaggio nei territori occupati dopo l'annuncio della formazione di una nuova coalizione nel regime sionista da parte dei partiti di Naftali Bennett e dell'ex primo ministro Yair Lapid mostrano che questa nuova coalizione, chiamata "Insieme", ha superato il partito Likud guidato da Netanyahu.

Secondo quanto riportato, Netanyahu si trova di fronte a un'equazione elettorale complessa. Il suo campo non avrà la maggioranza dei voti nelle prossime elezioni.

L'annuncio della nuova coalizione da parte di Bennett e Lapid per partecipare alle prossime elezioni nei territori occupati è stato fatto per creare un'opzione politica alternativa per competere con Netanyahu e rimuoverlo dal potere.