Politico iracheno: Il nuovo governo si formerà lontano dai diktat degli Stati Uniti

Ha aggiunto che gli americani in precedenza avevano mostrato il loro insoddisfazione per la scelta di al-Oudei, poiché la sua selezione non rifletteva i desideri e la volontà degli USA, e stavano cercando un sostituto. Il governo Trump si oppone a qualsiasi personalità che lavori contro gli interessi di questo paese.

Al-Dhari ha precisato che al-Oudei avvierà rapidamente il processo di formazione del nuovo governo dopo aver ottenuto il via libera dalla maggior parte dei politici e dei partiti politici importanti.