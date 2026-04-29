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Politico iracheno: Il nuovo governo si formerà lontano dai diktat degli Stati Uniti

29 aprile 2026 - 14:25
News ID: 1807794
Source: ABNA24
Politico iracheno: Il nuovo governo si formerà lontano dai diktat degli Stati Uniti

Un leader della coalizione al-Anbar in Iraq ha fatto riferimento alla formazione del nuovo governo del paese lontano dai diktat americani. Secondo una segnalazione di Abna, citando Al-Ma’louma, Mohammed al-Dhari, uno dei leader della coalizione al-Anbar in Iraq, ha annunciato che Ali al-Oudei, il primo ministro designato del paese, non si è arreso alle pressioni americane riguardo al meccanismo di formazione del nuovo governo e offre a tutti i gruppi politici l’opportunità di partecipare a questo processo, lontano dai diktat esterni.

Ha aggiunto che gli americani in precedenza avevano mostrato il loro insoddisfazione per la scelta di al-Oudei, poiché la sua selezione non rifletteva i desideri e la volontà degli USA, e stavano cercando un sostituto. Il governo Trump si oppone a qualsiasi personalità che lavori contro gli interessi di questo paese.

Al-Dhari ha precisato che al-Oudei avvierà rapidamente il processo di formazione del nuovo governo dopo aver ottenuto il via libera dalla maggior parte dei politici e dei partiti politici importanti.

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