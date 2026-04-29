Il Guardian: La sfiducia dell'Iran verso Trump è il principale ostacolo ai progressi dei negoziati

Secondo questo media, Vance, che in precedenza era un critico delle «guerre eterne» degli Stati Uniti e che esprimeva apertamente le sue convinzioni religiose, si trova ora in una situazione difficile come principale negoziatore del governo di Donald Trump. Durante un raduno di sostenitori di Trump con la presenza di Vance, un manifestante che gridava «Gesù Cristo non sostiene il genocidio» ha evidenziato le dimensioni di questa sfida.

Il Guardian, facendo riferimento alla richiesta esplicita dell'Iran che Vance sia a capo del team di negoziazione americano, ha scritto che Teheran considera Steve Witkoff e Jared Kushner come inaffidabili a causa del loro allineamento con Israele e Netanyahu, nonché dello storico degli attacchi dopo gli incontri precedenti. Al contrario, Vance è considerato come un'opzione potenzialmente più affidabile per l'Iran.

Questo media britannico ha scritto: La principale sfida per Vance è convincere il team di negoziazione iraniano guidato da Mohammad Bagher Ghalibaf dell'affidabilità di Donald Trump; cosa che sembra quasi impossibile dopo la serie di post provocatori di Trump e la sua pretesa di una vittoria anticipata.

Il Guardian, citando analisti, ha scritto che la sfiducia verso la persona di Trump, non le divergenze interne, è il principale ostacolo ai progressi dei negoziati, e che Vance deve superare questo ostacolo.