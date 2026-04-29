Il silenzio davanti ai crimini americani in Yemen ha portato alla catastrofe di Minab

L'organizzazione ha dichiarato nel suo rapporto in occasione dell'anniversario di questo crimine: «Un anno dopo il sanguinoso attacco aereo degli Stati Uniti contro il centro di detenzione dei migranti a Saada nel nord-ovest dello Yemen, non ci sono stati progressi tangibili verso la giustizia e il risarcimento, mentre i sopravvissuti soffrono ancora di gravi lesioni fisiche e psicologiche.»

L'organizzazione ha aggiunto: «Amnesty International richiede un'indagine sull'attacco aereo degli Stati Uniti del 28 aprile 2025, che ha causato la morte e le ferite di dozzine di migranti africani, e lo considera un crimine di guerra.»

La dichiarazione ha sottolineato che l'organizzazione ha incontrato durante il mese in corso sei sopravvissuti all'attacco americano che hanno descritto i dettagli dei costi umani subiti.

L'organizzazione ha continuato: «Il governo degli Stati Uniti, durante la presidenza di Donald Trump, invece di intraprendere passi affidabili per garantire la responsabilità, indagini efficaci e rapide o il pagamento di indennizzi ai civili colpiti, ha distrutto le misure e i meccanismi sviluppati per prevenire i danni ai civili a seguito delle operazioni militari americane all'estero.»

L'organizzazione ha fatto riferimento al crimine di guerra degli Stati Uniti durante l'attacco alla scuola femminile di Minab durante la guerra di 40 giorni imposta alla Repubblica Islamica dell'Iran e ha sottolineato che gli Stati Uniti, durante la presidenza di Trump, hanno commesso altri crimini barbari e, undici mesi dopo l'attacco al centro di detenzione dei migranti a Saada, hanno effettuato un attacco aereo illegale contro una scuola a Minab, in Iran, uccidendo 168 persone, tra cui 120 bambini.