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Giornale sionista: Il porto di Eilat paga ancora il prezzo dei missili yemeniti

29 aprile 2026 - 14:26
News ID: 1807797
Source: ABNA24
Giornale sionista: Il porto di Eilat paga ancora il prezzo dei missili yemeniti

Un giornale economico del regime sionista ha scritto che il porto di Eilat soffre ancora di notevoli limitazioni nelle importazioni a causa degli attacchi missilistici e sta cercando di compensare queste limitazioni attraverso rotte alternative. Secondo un rapporto di Abna, citando Al-Masirah, il giornale sionista Kalalist ha ammesso che il porto di Eilat del regime sionista soffre ancora dei danni e delle notevoli limitazioni alle importazioni ed è costretto a utilizzare rotte alternative attraverso il golfo di Aqaba. Secondo questo rapporto, le compagnie di navigazione continuano a evitare lo Stretto di Bab el-Mandab nonostante la cessazione delle operazioni militari contro il regime sionista sul fronte dello Yemen e dell'Iran.

Kalalist ha sottolineato nel suo rapporto che l'obbligo per gli importatori di evitare Bab el-Mandab impone pesanti costi al porto di Eilat, poiché sono costretti ad andare al porto di Aqaba in Giordania e poi trasferire le merci importate a Eilat tramite navi speciali per il trasporto di veicoli.

Sebbene il numero di veicoli importati nei territori occupati tramite il porto di Eilat sia diminuito notevolmente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso dall'inizio del 2026, questo giornale sionista ha definito l'evento un successo, poiché il porto di Eilat in passato era completamente fermo.

Il giornale ha sottolineato che aggirare Eilat comporta costi che il regime sionista sta attualmente sostenendo. Per questo motivo, gli esperti del settore stimano che questa soluzione sia solo temporanea.

Il giornale aggiunge che il porto di Eilat, che generava un profitto annuo di 212 milioni di shekel, al momento subisce una perdita mensile di 5 milioni di shekel a causa del blocco dello Yemen. Questa tendenza mostra che l'equazione imposta dallo Yemen ai nemici continua ad avere un impatto, poiché nonostante la calma ottenuta con la firma dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza alla fine dello scorso anno, le perdite di Tel Aviv ad Eilat persistono.

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