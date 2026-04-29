Human Rights Watch: La colonizzazione del regime sionista in Siria è un crimine di guerra

Hiba Zayadin, ricercatrice principale sulle questioni siriane in questa organizzazione, ha dichiarato che il gabinetto sionista ha approvato il 17 aprile di quest’anno un piano del valore di 334 milioni di dollari nel Golan, affermando che il gabinetto sionista ha destinato fondi pubblici alla commissione di crimini di guerra in Siria, accelerando contemporaneamente la colonizzazione in Cisgiordania e continuando a sostenere la violenza dei coloni contro i palestinesi.

Zayadin ha aggiunto che il trasferimento permanente dei coloni sionisti nelle terre siriane viola gli standard internazionali e ha gravi conseguenze per i siriani sfollati da questa regione.

L’organizzazione ha chiesto all’Unione Europea e ai suoi Stati membri, tra cui il Regno Unito e altri paesi, di sospendere i loro accordi commerciali con il regime sionista e di applicare un divieto di commercio e affari con le colonie illegali sioniste, tale divieto che dovrebbe includere il Golan e la Cisgiordania.

Human Rights Watch ha anche chiesto il divieto di trasferimento di armi verso i territori occupati e ha sottolineato che i procuratori generali di altri paesi dovrebbero avviare indagini penali basate sul principio della giurisdizione universale contro i funzionari israeliani e le persone coinvolte nel trasferimento di civili nei territori occupati.