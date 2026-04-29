Al Jazeera: Trump non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran

Questo media qatariano ha scritto: «Trump, dopo il fallimento in guerra, ha seguito simultaneamente due percorsi opposti: da un lato la minaccia di intensificare gli attacchi, colpire le infrastrutture e controllare lo Stretto di Hormuz, e dall’altro il tentativo di negoziare attraverso la mediazione del Pakistan con il sostegno di alcuni paesi della regione. »
Secondo l’autore, ora Trump si trova intrappolato tra due sconfitte. La prima sconfitta è la prosecuzione della guerra e l’aumento degli attacchi, che senza risultati militari aumenterà i costi interni ed internazionali degli Stati Uniti e ridurrà la credibilità di Washington. La seconda sconfitta è l’accettazione di un accordo vicino alle condizioni dell’Iran, il che significherebbe una riconoscimento implicito del fallimento della guerra e dell’incapacità di realizzare l’obiettivo di cambio di regime. Ora, qualsiasi scelta farà Trump sarà un segno del fallimento della strategia degli Stati Uniti e di Israele e potrebbe portare al indebolimento della posizione regionale di Israele e al cambiamento degli equilibri in Medio Oriente a scapito di Washington.
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