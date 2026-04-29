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Al Jazeera: Trump non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran

29 aprile 2026 - 14:24
News ID: 1807792
Source: ABNA24
Al Jazeera: Trump non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran

Un media qatariano ha scritto che il governo americano non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran e che qualsiasi azione intrapresa si ritorcerà contro di esso. Secondo una segnalazione di Abna, Al Jazeera, in un articolo scritto da Monir Shafiq, ha definito il comportamento politico di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti nel suo secondo mandato, «contraddittorio e imprevedibile» e ha scritto: «Dopo l’inizio della guerra comune degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, Trump ha perseguito un obiettivo irrealistico, ovvero il rovesciamento del regime della Repubblica Islamica e l’imposizione di una guida sottomessa; ma questo obiettivo non è stato raggiunto. In contrasto con le aspettative di Washington, l’Iran, nonostante le perdite umane e materiali, ha mantenuto la sua coesione e ha mostrato resistenza sul piano politico e militare. »

Questo media qatariano ha scritto: «Trump, dopo il fallimento in guerra, ha seguito simultaneamente due percorsi opposti: da un lato la minaccia di intensificare gli attacchi, colpire le infrastrutture e controllare lo Stretto di Hormuz, e dall’altro il tentativo di negoziare attraverso la mediazione del Pakistan con il sostegno di alcuni paesi della regione. »

Secondo l’autore, ora Trump si trova intrappolato tra due sconfitte. La prima sconfitta è la prosecuzione della guerra e l’aumento degli attacchi, che senza risultati militari aumenterà i costi interni ed internazionali degli Stati Uniti e ridurrà la credibilità di Washington. La seconda sconfitta è l’accettazione di un accordo vicino alle condizioni dell’Iran, il che significherebbe una riconoscimento implicito del fallimento della guerra e dell’incapacità di realizzare l’obiettivo di cambio di regime. Ora, qualsiasi scelta farà Trump sarà un segno del fallimento della strategia degli Stati Uniti e di Israele e potrebbe portare al indebolimento della posizione regionale di Israele e al cambiamento degli equilibri in Medio Oriente a scapito di Washington.

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