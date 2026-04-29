Al Jazeera: Trump non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran

Un media qatariano ha scritto che il governo americano non ha alcuna opzione per vincere contro l’Iran e che qualsiasi azione intrapresa si ritorcerà contro di esso. Secondo una segnalazione di Abna, Al Jazeera, in un articolo scritto da Monir Shafiq, ha definito il comportamento politico di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti nel suo secondo mandato, «contraddittorio e imprevedibile» e ha scritto: «Dopo l’inizio della guerra comune degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, Trump ha perseguito un obiettivo irrealistico, ovvero il rovesciamento del regime della Repubblica Islamica e l’imposizione di una guida sottomessa; ma questo obiettivo non è stato raggiunto. In contrasto con le aspettative di Washington, l’Iran, nonostante le perdite umane e materiali, ha mantenuto la sua coesione e ha mostrato resistenza sul piano politico e militare. »