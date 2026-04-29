Blocco dello Stretto di Hormuz e shock all'estrazione dei metalli; danno allo spina dorsale della tecnologia

Al centro di questa interruzione c'è la catena di approvvigionamento di zolfo e acido solforico; una sostanza che svolge un ruolo vitale nell'estrazione economica di metalli come nichel, cobalto, litio e rame. Questi metalli sono la spina dorsale delle nuove tecnologie, incluse le batterie, le infrastrutture elettriche e le attrezzature militari. Con il blocco delle vie di trasporto di questi materiali dall'Asia occidentale, paesi come l'Indonesia, la Repubblica Democratica del Congo e la Cina, che dipendono da questa catena, si trovano ad affrontare gravi interruzioni nella produzione. La natura chimica di queste sostanze limita anche la possibilità di sostituzione rapida o trasporto facile, facendo aumentare in modo esponenziale i costi di assicurazione e trasporto.

In una sovrapposizione significativa, questi stessi minerali, che ora sono carenti a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, svolgono un ruolo chiave nella produzione e nella manutenzione delle armi militari. Questo fatto dimostra che la guerra è contemporaneamente consumatrice e perturbatrice della propria catena di approvvigionamento.

I rapporti indicano che il Pentagono, prima dell'inizio delle operazioni, aveva chiesto alle aziende minerarie nazionali di aumentare la produzione di 13 minerali critici; un segno che anticipa questo collo di bottiglia strategico. Tuttavia, le misure adottate non sono state molto efficaci.

Le dimensioni della crisi si sono estese anche al settore delle tecnologie avanzate. Sostanze come elio, bromo e bauxite, di cui una parte significativa è prodotta in Asia occidentale, svolgono un ruolo vitale nella produzione di semiconduttori e nel funzionamento dei data center. Il complesso industriale di Ras Laffan in Qatar, che produce circa un terzo dell'elio mondiale, è stato fuori servizio a seguito dei recenti attacchi dell'Iran e si prevede che rimarrà inattivo per diversi anni. Questo cambiamento influisce direttamente sulla produzione di chip e sull'efficienza delle infrastrutture di elaborazione.

Contemporaneamente, la forte dipendenza delle economie dell'Asia orientale dall'energia del Golfo Persico ha aggravato la crisi. Paesi come Taiwan e la Corea del Sud, che sono al centro della produzione di chip, si trovano ora ad affrontare due sfide simultanee: l'interruzione delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e la carenza di materie prime critiche. Aziende come "TSMC", "SK Hynix" e "Samsung" non sono state risparmiate da questo shock e hanno registrato una diminuzione del valore delle azioni.