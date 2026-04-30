Rappresentanza dell’Iran: L’uranio arricchito dell’Iran è sotto la supervisione completa dell’AIEA

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, la Rappresentanza dell’Iran presso l’ONU ha annunciato mercoledì, ora locale, che tutto l’uranio arricchito dell’Iran è stato sempre sotto la supervisione completa dell’AIEA e che non esiste alcun rapporto, nemmeno riguardante un solo grammo di materiale nucleare iraniano, che indichi una deviazione dalla via pacifica.

La Rappresentanza ha aggiunto: «Gli Stati Uniti hanno abusato della Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e hanno dipinto l’uranio arricchito dell’Iran come una minaccia, per distogliere l’attenzione dalle loro violazioni degli impegni, nonché da quelle dei loro alleati, nel campo del disarmo nucleare.»

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell’Iran presso l’ONU ha precisato: «Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Direttore generale dell’AIEA e il Consiglio dei governatori non solo non hanno condannato questi attacchi illegali, ma, con grande rammarico, hanno adottato misure che hanno invertito i ruoli di vittima e aggressore.»