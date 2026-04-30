Un altro petroliero sotto sanzioni americane ha attraversato lo Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, citando Tankertrackers, un’azienda di tracciamento dei petrolieri, il petroliere iraniano «Vigor», inserito nell’elenco delle sanzioni degli Stati Uniti, ha attraversato lo Stretto di Hormuz il 25 aprile (5 Ordibehesht) con il sistema di posizionamento attivo ed è entrato nelle acque territoriali iraniane.
Secondo questo rapporto, mentre le autorità americane affermano di aver bloccato lo Stretto di Hormuz, il petroliere «Vigor» è attualmente impegnato nelle operazioni di carico del petrolio iraniano.
Va sottolineato che questa nave ha trasportato e movimentato complessivamente 47 milioni di barili di petrolio iraniano sulle rotte commerciali finora.
In precedenza, la grande petroliera «Cuba» (Yuri), che batté bandiera dei Paesi Bassi (Curaçao), dopo aver appena attraversato lo Stretto di Hormuz, aveva gettato l’ancora a est dell’isola di Larak.
Questo petroliere è nell’elenco delle sanzioni americane dal 2024 a causa del trasporto di carichi di petrolio iraniano verso la Cina.
Gli Stati Uniti affermano di aver bloccato lo Stretto di Hormuz e di non consentire il passaggio alle navi collegate all’Iran. Ciò nonostante, secondo i rapporti, diverse navi iraniane hanno già attraversato questo stretto o vi sono entrate.
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