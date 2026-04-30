Ammiraglio iraniano: L’idea del nemico di una vittoria in 3 giorni è diventata una battuta militare

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Abna, l’ammiraglio Shahram Irani, comandante della Marina dell’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran, in un programma televisivo, facendo riferimento ai calcoli errati del nemico nei confronti dell’Iran, ha dichiarato: «Il nemico pensava di poter raggiungere risultati nella guerra contro l’Iran nel minor tempo possibile, ad esempio da 3 giorni a una settimana, e questa sua convinzione è diventata una battuta nelle accademie militari.»

Ha aggiunto che nella terza guerra imposta, il nemico si è avvicinato all’Iran dal mare e ha fatto uso di piattaforme missilistiche nelle unità navali. La Marina dell’Esercito ha condotto 7 operazioni missilistiche contro la portaerei Abraham Lincoln, e gli Stati Uniti non sono riusciti a far decollare i propri aerei o a svolgere operazioni aeree per un certo periodo.

L’ammiraglio Irani ha continuato: «Gli Stati Uniti sono stati costretti a effettuare riparazioni e ad aggiungere più distruttori; cioè hanno schierato più piattaforme missilistiche, ma nonostante ciò sono fermi.»

Il comandante della Marina dell’Esercito, facendo riferimento al controllo dello Stretto di Hormuz, ha precisato: «Abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz dal Mar Arabico, e se avanzeranno ulteriormente, condurremo rapidamente operazioni militari.»

Ha sottolineato la determinazione dei combattenti a vendicarsi e ha dichiarato: «Siamo impegnati a vendicare i nostri martiri fino all’ultima goccia di sangue.»

L’ammiraglio Irani, in un’altra parte del suo discorso, facendo riferimento alle nuove capacità della Marina dell’Esercito, ha avvertito: «Presto, vedrete sicuramente un’arma da parte nostra, contro la quale molti hanno molta paura e che è proprio sotto il loro naso! Spero che non abbiano un infarto!»