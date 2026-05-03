Media sionista: Una guerra contro l'Iran avrebbe dure conseguenze per gli alleati degli USA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista Israel HaYom ha riportato: Mentre Washington conta su un crollo interno del regime iraniano, Teheran non cede sulla questione nucleare.

Questo media sionista ha aggiunto: La continuazione del blocco e l'intensificazione delle sanzioni non devono essere accompagnate dalla ripresa degli attacchi militari. Trump sta portando avanti una dura guerra economica.

Israel HaYom ha scritto: Il presidente americano non ha ripreso gli attacchi, perché la guerra avrebbe conseguenze difficili per gli alleati di Washington, tra cui Tel Aviv e i paesi del Golfo.

Questo media sionista ha aggiunto: Dal punto di vista di Trump, la guerra militare è finita, ma la lotta continua in un'altra forma. Anche nei paesi del Golfo questo messaggio è stato compreso, e gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno annunciato la piena ripresa dei loro voli.